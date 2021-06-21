Чилийский теннисист Гарин не примет участие в Олимпиаде в Токио
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Чилийский теннисит Кристьян Гарин заявил, что не примет участие в Олимпиаде в Токио.
«После глубокого обсуждения этого вопроса со своей командой я принял твёрдое решение не посещать Олимпийские игры в Токио. Из-за нестабильности этого года и из-за того, что установленные условия и ограничения не позволят мне жить спокойно, я решил отказаться от участия в Олимпиаде. Безусловно, я буду продолжать усердно тренироваться и совершенствовать свою игру. Наилучшие пожелания всей чилийской делегации, которая представит мою страну наилучшим образом», — написал Гарин в своём «инстаграме».
Кристьян Гарин — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
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