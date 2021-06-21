Жабер: у меня нет таланта, я просто много работаю

Тунисская теннисистка Онс Жабер после победы над Дарьей Касаткиной в финальной встрече турнира в Бирмингеме дала интервью журналистам.

«К сожалению, те, кто меня ругают, не видят меня каждый день. Они не видят моей работы. Они не поверят, если я расскажу, как тренируюсь. У меня нет таланта, я много работала, чтобы начать играть. Многие этого не понимают», — приводит слова Жабер пресс- служба WTA.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.



Жабер впервые выиграла титул WTA.



Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.