Маррей высказался по поводу споров о лучшем игроке в истории тенниса
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своём отношении к спорам вокруг статуса лучшего игрока в мировой истории тенниса.
«Ни Роджер, ни Новак, ни Рафа ещё не закончили карьеру. Нужно просто ждать. Джокович взял все «Мастерсы» и «Шлемы» по два раза. Это уникальное достижение. У Рафы рекорд по количеству побед на одном «Шлеме». Федерер хорошо борется с игроками нескольких поколений. Он неплох в свои 39 лет. К его рекордам на траве ещё никто не приблизился. Мне всё равно, кто из них лучше. Но эпоха крутая», — приводит слова Маррея портал Tennis TV.
Энди Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.
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