Мария Саккари рассказала об отношениях с сыном премьер-министра Греции
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Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала о своих отношениях. Она встречается с сыном премьер-министра Греции.
«Мы познакомились год назад. Это особенный парень, я всегда говорила. Отношения помогли мне хорошо сыграть в Париже. Я проводила время гораздо приятнее, чем когда была одна. Он со мной говорит, успокаивает и поддерживает. Он простой парень. Мы встречаемся уже полгода. Простые отношения, ничего особенного. Мы даже в теннис иногда играем», — приводит слова Саккари греческое издание News Bomb.
Мария Саккари — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, победительница 12 турниров ITF. В конце июня и начале июля она сыграет на Уимблдоне. На данный момент теннисистка занимает 18-ю позицию в рейтинге WTA.
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