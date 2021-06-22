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Дмитриева рассказала о причинах успеха российских теннисисток

Дмитриева рассказала о причинах успеха российских теннисисток
Григорий Петерсон
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Советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась мнением по поводу успеха российских теннисисток.

«Я посмотрела несколько матчей Самсоновой. Кажется, её игра очень подходит для травы. Людмила поймала ту игру, к которой она шла — действует остро и выходит вперёд к сетке. Быстрая, острая игра очень подходит для травяных кортов. Было такое ощущение, что игра остальных девушек не изменилась — они как играли, как на грунте, так и продолжали это делать. Они ещё совершенно не перестроились на другой стиль. А Самсоновой этот стиль, видимо, подходит. Кудерметова взрослеет, она могла бы и лучше сыграть. Но прибавила. Они все взрослеют, вступают в тот возраст, когда уже их игра приобретает тот рисунок, который должна. Касаткина возвращается. Пока не быстрыми шагами, но всё-таки возвращается к своим прежним ощущениям, что она может выигрывать», — цитируют Дмитриеву «Известия».

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