Дмитриева рассказала о причинах успеха российских теннисисток

Советская теннисистка Анна Дмитриева поделилась мнением по поводу успеха российских теннисисток.

«Я посмотрела несколько матчей Самсоновой. Кажется, её игра очень подходит для травы. Людмила поймала ту игру, к которой она шла — действует остро и выходит вперёд к сетке. Быстрая, острая игра очень подходит для травяных кортов. Было такое ощущение, что игра остальных девушек не изменилась — они как играли, как на грунте, так и продолжали это делать. Они ещё совершенно не перестроились на другой стиль. А Самсоновой этот стиль, видимо, подходит. Кудерметова взрослеет, она могла бы и лучше сыграть. Но прибавила. Они все взрослеют, вступают в тот возраст, когда уже их игра приобретает тот рисунок, который должна. Касаткина возвращается. Пока не быстрыми шагами, но всё-таки возвращается к своим прежним ощущениям, что она может выигрывать», — цитируют Дмитриеву «Известия».