Карлос Мойя: Рафа закончил «Ролан Гаррос» выдохшимся. Ему нужен отдых

Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал решение своего подопечного отказаться от участия в Уимблдоне и Олимпиаде.

«Сезон на грунте выдался очень сложным, с большим физическим и психологическим давлением. Рафа закончил «Ролан Гаррос» выдохшимся. Он собирается взять заслуженный отдых. Это марафон, забег на длинную дистанцию, в котором нужно принимать трудные решения, и он решил, что лучше всего остановиться, чтобы вернуться в полную силу.

Рафа два года назад достиг точки сильной психологической усталости, из которой было очень трудно выбраться, и сейчас он снова близок к этому. Он не может позволить себе играть турнир «Большого шлема», если не готов на 100 процентов», — приводит слова Мойи Tennis Majors.