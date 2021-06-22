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«Перекачалась? Почему мне стыдно сейчас?» Арина Соболенко показала бицепс

«Перекачалась? Почему мне стыдно сейчас?» Арина Соболенко показала бицепс
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка похвасталась своим бицепсом.

«Перекачалась? Почему мне стыдно сейчас?» — подписала фото Соболенко.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

На минувшей неделе Арина в матче второго круга турнира в Берлине (Германия) уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Соболенко на том турнире была посеяна под первым номером. В парном разряде Соболенко и её соотечественница Виктория Азаренко завоевали титул. В финале они обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меликар/Деми Схурс со счётом 4:6, 7:5, [10:4].

На этой неделе Соболенко выступит на турнире в Истбурне. Её первой соперницей будет американка Бернарда Пера. Турнир завершится 26 июня.

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