Доминик Тим рассказал про своё состояние перед первым матчем на Мальорке

Австрийский теннисист Доминик Тим в преддверии турнира на Мальорке дал интервью журналистам, в котором рассказал про свою нынешнюю физическую форму.

«Сразу после «Ролан Гаррос» я почти две недели тренировался на хардовом корте, чтобы исправить свои удары, потому что они были не такими, какими должны быть в сезоне на грунтовом покрытии.

Сейчас я снова чувствую себя хорошо — и в плане своих ударов, и в плане работы ног. Я два дня тренировался в Австрии на травяных кортах и уже четыре дня продолжаю заниматься на Мальорке, чувствую себя довольно хорошо. Самым важным для меня было исправить свои удары, улучшить работу ног, снова начать хорошо двигаться по корту, и мне это удалось.

Я был здесь пять лет назад. Провёл жеребьевку финала турнира WTA и сыграл выставочный матч. Уже тогда здесь было очень мило. Три года назад я был здесь в отпуске, а два или три месяца назад провёл здесь неделю, так что мне очень нравится на Мальорке. Идеальная погода, а самое главное, что травяные корты очень хорошие», — цитирует Тима официальный сайт ATP.