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Людмила Самсонова: в России я последняя в рейтинге, никто не обращает на меня внимания

Людмила Самсонова: в России я последняя в рейтинге, никто не обращает на меня внимания
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Теннисистка Людмила Самсонова, ставшая победительницей турнира в Берлине, рассказала о впечатлениях от выступления из России. Ранее спортсменка представляла на соревнованиях Италию, поскольку федерация тенниса этой страны оказывала ей поддержку. На прошедшем турнире в Берлине она часто отвечала на вопросы по-итальянски.

«Я выросла в Италии. Мои родители — россияне. Я играла за Италию с 16 до 18 лет. Когда я начала выступать за Россию, то давление уменьшилось. Это было естественно, даже не знаю, как объяснить. Я никому не была интересна, так что могла играть за себя.

В Италии же страстно любят теннис, это точно. Ему уделяется большое внимание. Я была к такому не готова. В России я последняя в рейтинге, никто не обращает на меня внимания», — приводит слова Самсоновой официальный сайт WTA.

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