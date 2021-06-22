Энди Маррей: я буду играть так, как будто это мой последний Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей в преддверии Уимблдона рассказал про свою подготовку к турниру.
«У меня было так много травм и неудач, что уже не знаешь, что ждет тебя за углом. Хочу подходить к каждому турниру и каждому матчу, который я играю, как к последнему, чтобы получить от него максимум удовольствия. Этот Уимблдон не станет исключением, я буду стараться играть так, как в последний раз.
Я выхожу на корт в среду, поэтому собираюсь приехать пораньше, чтобы потренироваться перед турниром. У меня будет несколько высококачественных тренировок. Я тренируюсь с Марином Чиличем, а в конце недели — с Роджером Федерером.
Просто пытаюсь играть с высококлассными игроками на травяных кортах, чтобы подготовиться как можно лучше. Но не хочу, чтобы это был мой последний Уимблдон, не хочу останавливаться сейчас», — приводит слова Маррея Tennis Head.
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