Бывший тренер Федерера — о Джоковиче: чем больше у него побед, тем больше на него давления
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Пол Анакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался по поводу шансов серба Новака Джоковича на «Золотой шлем» в этом году.
«Чем больше Новак Джокович будет побеждать, тем большее давление он будет оказывать на себя, а также ощущать сильнее давление со стороны.
Но он должен оставаться здоровым, и самое главное — он должен быть готов ментально. Потому что если он сможет пройти через следующие два турнира, давление будет зашкаливать", — приводит слова Анакона Tennis World USA.
Напомним, что 28 июня стартует основной турнир Уимблдона, действующим победителем которого является Джокович. Финальный день соревнований назначен на 11 июля.
В этом сезоне серб уже выиграл два титула турниров «Большого шлема».
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