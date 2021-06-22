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Бывший тренер Федерера — о Джоковиче: чем больше у него побед, тем больше на него давления

Бывший тренер Федерера — о Джоковиче: чем больше у него побед, тем больше на него давления
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Пол Анакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался по поводу шансов серба Новака Джоковича на «Золотой шлем» в этом году.

«Чем больше Новак Джокович будет побеждать, тем большее давление он будет оказывать на себя, а также ощущать сильнее давление со стороны.

Но он должен оставаться здоровым, и самое главное — он должен быть готов ментально. Потому что если он сможет пройти через следующие два турнира, давление будет зашкаливать", — приводит слова Анакона Tennis World USA.

Напомним, что 28 июня стартует основной турнир Уимблдона, действующим победителем которого является Джокович. Финальный день соревнований назначен на 11 июля.

В этом сезоне серб уже выиграл два титула турниров «Большого шлема».

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