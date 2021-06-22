Тодд Вудбридж — о Роджере Федерере: он питается поддержкой трибун, она ему необходима

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж в преддверии Уимблдона дал комментарий по поводу Роджера Федерера.
«Его физическая форма в порядке, но ему катастрофически не хватает игровой практики.
Он будет разочарован тем, что не смог провести больше матчей на траве перед Уимблдоном. Самое плохое, что на турнире в Галле совершенно не было зрителей, а это не очень хорошо для Роджера. Он питается этим, и я думаю, когда он играет против соперников, они тоже чувствуют, что толпа болеет за него", — цитирует Вудбриджа Tennis World USA.
Напомним, что основная сетка Уимблдона стартует 28 июня. Финальный матч состоится 11 июля. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в 2019-м году в тяжелейшей борьбе обыграл в финале Федерера.
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