Матчбол Хачанова в игре с Пуем и его реакция на первую за два года победу на траве. Видео

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира на Мальорке одержал победу над французом Люкой Пуем со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4. Эта победа стала для него первой за два года на травяном покрытии.

Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и использовал 2 брейк-поинта из 7.



Во втором круге Карен Хачанов сыграет с Фелисьано Лопесом из Испании. Матч состоится сегодня, 22 июня.

В турнире также принимает участие Даниил Медведев (Россия).

Турнир на Мальорке стартовал вчера, 21 июня. Финальная встреча запланирована на 27 июня.