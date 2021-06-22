Надежда Петрова: в США было одиноко, а дома и стены греют

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова рассказала журналистам, почему в своё время не осталась жить в США.
«Было одиноко. Здесь, в Москве, все родственники, друзья, знакомые. Дома и стены греют. Я хотела там остаться и устроить свою личную жизнь, но ничего не завязалось. Американцы кажутся общительными, легко заводят разговоры, но на этом всё обрывается. В дом они никого не ведут. Всё общение у них строится за пределами родного дома. Чтобы сдружиться с кем-то из местных… Нет, у меня было несколько знакомых девочек, связанных с теннисом, с кем мы общались. Но у всех свои заботы, семьи, дети.
Я хотела и теннисную школу там открыть, но у меня не было надёжного партнера, на которого можно было бы положиться. Во Флориде круглый год солнце и хорошая погода, все корты и клубы задействованы ежечасно, куда ни посмотри — везде люди играют. Либо это частные клубы, либо академии. Там сейчас очень много кто из бывших теннисистов: и латиносы, и сёстры Бондаренко, и Лина Красноруцкая, и другие.
Лина, например, в Америке очень давно. Она со своим мужем, они вдвоём начали собственное дело. Также сёстры Бондаренко, они с мужьями. Я была одна, а самой всё организовать очень сложно. Не получилось, так случается», — цитирует Петрову Рейтинг Букмекеров.
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