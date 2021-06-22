Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в первом круге турнира в Бад-Хомбурге обыграла 21-летнюю соотечественницу Юлию Готовко со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Азаренко четыре раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала шесть из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна двойная ошибка, один брейк и ноль эйсов.

Во втором круге соревнований Азаренко предстоит встреча с представительницей Франции Ализе Корне, которая в первом круге обыграла Аранчу Рус (Нидерланды).

Турнир начался 21 июня. Финальный матч запланирован на 26 июня. Общий призовой фонд составляет € 189 708.

Напомним, что в прошлом году соревнования были отменены из-за коронавируса.