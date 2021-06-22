Егор Герасимов обыграл Жо-Вильфрида Цонгу в первом круге турнира в Истбурне

Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал победу в матче с французом Жо-Вильфридом Цонгой на турнире в Истбурне со счётом 6:3, 6:4. Для белоруса это лишь вторая победа на траве в карьере.
Игра длилась 1 час 14 минут. За это время Герасимов сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Цонги 10 подач навылет и 2 двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В следующем круге Герасимов сыграет с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Александр Бублик (Казахстан).
Призовой фонд турнира в Истбурне составляет € 547 265. Действующим победителем соревнований является Тейлор Фритц из США, который в 2019-м обыграл в финале соотечественника — Сэма Куэрри. В прошлом году весь травяной сезон был отменён из-за коронавируса.
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