Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Егор Герасимов обыграл Жо-Вильфрида Цонгу в первом круге турнира в Истбурне

Егор Герасимов обыграл Жо-Вильфрида Цонгу в первом круге турнира в Истбурне
Комментарии

Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал победу в матче с французом Жо-Вильфридом Цонгой на турнире в Истбурне со счётом 6:3, 6:4. Для белоруса это лишь вторая победа на траве в карьере.

Игра длилась 1 час 14 минут. За это время Герасимов сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Цонги 10 подач навылет и 2 двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Герасимов сыграет с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Александр Бублик (Казахстан).

Призовой фонд турнира в Истбурне составляет € 547 265. Действующим победителем соревнований является Тейлор Фритц из США, который в 2019-м обыграл в финале соотечественника — Сэма Куэрри. В прошлом году весь травяной сезон был отменён из-за коронавируса.

Истбурн (м). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 14:40 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
83
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Егор Герасимов
72
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021