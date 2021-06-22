Элина Свитолина обыграла Паулу Бадосу и вышла во второй круг на турнире в Истбурне
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в первом круге турнира в Истбурне Паулу Бадосу из Испании со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.
Элина 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал украинка поспорит с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
Турнир в Истбурне стартовал 21 июня. Финальный матч запланирован на 26 июня. Призовой фонд в этом году составил $ 565 530. Действующей победительницей соревнований является Каролина Плишкова из Чехии, которая в 2019-м обыграла в финальной встрече Анжелику Кербер (Германия).
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