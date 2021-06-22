Медведев вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, где сразится с Руудом

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

В матче первого круга первый сеяный Медведев в двух сетах обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Медведев сразится с Каспером Руудом (5) из Норвегии, который ранее обыграл американца Тенниса Сандгрена.

Призовой фонд турнира на Мальорке составил € 720.000. Победитель соревнований получит более € 70 тыс.