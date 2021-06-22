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Медведев вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, где сразится с Руудом

Медведев вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке, где сразится с Руудом
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

В матче первого круга первый сеяный Медведев в двух сетах обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Медведев сразится с Каспером Руудом (5) из Норвегии, который ранее обыграл американца Тенниса Сандгрена.

Призовой фонд турнира на Мальорке составил € 720.000. Победитель соревнований получит более € 70 тыс.

Мальорка. 2-й круг
22 июня 2021, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Корентен Муте
85
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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