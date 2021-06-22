Марта Костюк проиграла в 1-м круге турнира в Истбурне

Украинская теннисистка Марта Костюк в 1-м круге турнира в Истбурне проиграла латышке Анастасии Севастовой с общим счётом 6:1, 7:6 (8:6), 6:4.
Продолжительность игры составила 2 часа 2 минуты. За весь матч украинская спортсменка исполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала единственную попытку брейк-поинта. Её соперница из Латвии за всё противостояние 2 раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 5.
Анастасия Севастова — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде.
Марта Костюк за свою карьеру выиграла юниорский Australian Open, а на Открытом чемпионате Франции впервые в карьере дошла до четвёртого раунда взрослого турнира, где уступила Иге Свёнтек из Польши.
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