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Марта Костюк проиграла в 1-м круге турнира в Истбурне

Марта Костюк проиграла в 1-м круге турнира в Истбурне
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Украинская теннисистка Марта Костюк в 1-м круге турнира в Истбурне проиграла латышке Анастасии Севастовой с общим счётом 6:1, 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность игры составила 2 часа 2 минуты. За весь матч украинская спортсменка исполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала единственную попытку брейк-поинта. Её соперница из Латвии за всё противостояние 2 раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 5.

Анастасия Севастова — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде.

Марта Костюк за свою карьеру выиграла юниорский Australian Open, а на Открытом чемпионате Франции впервые в карьере дошла до четвёртого раунда взрослого турнира, где уступила Иге Свёнтек из Польши.

Новость по теме
Украинка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Истбурне
Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 15:40 МСК
Анастасия Севастова
61
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
1 		7 8 4
         
Марта Костюк
67
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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