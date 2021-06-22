Тодд Вудбридж — о Джоковиче: иногда он играет коряво

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж в преддверии Уимблдона дал комментарий по поводу игры Новака Джоковича.
«Безусловно, он может побороться за календарный «Золотой шлем». Новак показал невероятную психологическую устойчивость, дважды отыгравшись с 0:2 по сетам на «Ролан Гаррос». Иногда он играет коряво, но в нужные моменты концентрируется и добивается результата. В финале против Циципаса Новак приложил невероятные усилия. Сейчас он готовится к Уимблдону. Думаю, он самый явный фаворит турнира», — цитирует Вудбриджа Tennis Head.
Напомним, основная сетка Уимблдона стартует 28 июня. Финальный матч состоится 11 июля. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в 2019 году в тяжелейшей борьбе обыграл в финале Федерера.
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