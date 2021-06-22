Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова неожиданно проиграла Остапенко в первом круге турнира в Истбурне

Павлюченкова неожиданно проиграла Остапенко в первом круге турнира в Истбурне
Комментарии

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова неожиданно не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В первом круге Павлюченкова (8) в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Остапенко — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем раунде Остапенко сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова.

Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 17:20 МСК
Анастасия Павлюченкова
19
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Елена Остапенко
43
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021