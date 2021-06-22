Павлюченкова неожиданно проиграла Остапенко в первом круге турнира в Истбурне

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова неожиданно не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В первом круге Павлюченкова (8) в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Остапенко — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем раунде Остапенко сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова.