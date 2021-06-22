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Каролина Плишкова впервые с 2016 года покинет топ-10 рейтинга WTA

Каролина Плишкова впервые с 2016 года покинет топ-10 рейтинга WTA
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи в первом круге турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) выбила действующую чемпионку чешку Каролину Плишкову. Для этого ей понадобилось 3 сета и 1 час 43 минуты. Итоговый счёт встречи – 2:6, 6:2, 6:2 в пользу Джорджи.

Итальянка 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 10-й ракетки мира Плишковой – 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Джорджи сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Кики Бертенс (Нидерланды).

Из-за раннего проигрыша в Истбурне Плишкова впервые с 2016 года покинет топ-10 рейтинга WTA, где находилась 230 недель подряд. Это является вторым по продолжительности результатом после румынки Симоны Халеп.

Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 16:10 МСК
Камила Джорджи
75
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 2
         
Каролина Плишкова
10
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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