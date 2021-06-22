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ITF вынесла оправдательный приговор по допинговому делу украинки Даяны Ястремской

ITF вынесла оправдательный приговор по допинговому делу украинки Даяны Ястремской
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Независимый трибунал международной теннисной федерации (ITF) вынес оправдательный приговор по допинговому делу 37-й ракетки мира украинской теннисистки Даяны Ястремской. С этого момента она сможет участвовать в турнирах.

«Ястремская ненамеренно нарушила антидопинговые правила без вины или халатности с её стороны. Статья 10.5 теннисной антидопинговой программы предусматривает, что в таких случаях срок дисквалификации полностью отменяется. Таким образом, временное отстранение Ястремской отменяется немедленно, и она не будет отбывать срок дисквалификации за нарушение», — говорится в заявлении ITF.

Напомним, Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа.

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