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Сафиуллин и Кузнецов продолжают квалифицироваться на Уимблдон. Донской выбыл с отбора

Сафиуллин и Кузнецов продолжают квалифицироваться на Уимблдон. Донской выбыл с отбора
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Завершился 1-й круг квалификации на мужской Уимблдон. В отборе принимали участие трое российских теннисистов.

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов вышли во 2-й круг квалификации на Уимблдон. Евгений Донской выбыл из квалификации на турнир.

Роман Сафиуллин обыграл хорвата Иво Карловича с общим счётом 6:3, 6:4. Андрей Кузнецов обыграл Марио Вилелья-Мартинеса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Евгений Донской не сумел одолеть португальца Фредерико-Феррейра Силву, уступив ему со счётом 7:5, 6:3.

Напомним, 28 июня стартует основная сетка Уимблдона, действующим победителем которого является Джокович. Финальный день соревнований намечен на 11 июля.

В этом сезоне серб уже выиграл два титула турниров «Большого шлема».

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