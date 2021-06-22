Сафиуллин и Кузнецов продолжают квалифицироваться на Уимблдон. Донской выбыл с отбора
Поделиться
Завершился 1-й круг квалификации на мужской Уимблдон. В отборе принимали участие трое российских теннисистов.
Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов вышли во 2-й круг квалификации на Уимблдон. Евгений Донской выбыл из квалификации на турнир.
Роман Сафиуллин обыграл хорвата Иво Карловича с общим счётом 6:3, 6:4. Андрей Кузнецов обыграл Марио Вилелья-Мартинеса со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Евгений Донской не сумел одолеть португальца Фредерико-Феррейра Силву, уступив ему со счётом 7:5, 6:3.
Напомним, 28 июня стартует основная сетка Уимблдона, действующим победителем которого является Джокович. Финальный день соревнований намечен на 11 июля.
В этом сезоне серб уже выиграл два титула турниров «Большого шлема».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
21:25
-
21:21
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:14
-
20:01
-
19:36
-
18:56
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
17:52
-
17:32
-
17:06
-
17:01
-
16:12
-
15:57
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:05
-
13:47
-
13:30
-
13:02
-
12:50
-
11:27
-
11:15
-
10:43
-
10:12
-
09:40
-
09:26
-
09:24
-
00:30
-
00:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам