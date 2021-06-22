Доминик Тим снялся с матча на Мальорке из-за травмы запястья
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Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.
При счёте 5:2 в первом сете в свою пользу Тим повредил запястье при ударе справа и решил сняться с турнира.
Маннарино автоматически вышел в четвертьфинальный раунд соревнований, где сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания).
Ранее Тим объявил, что не сыграет на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония), но примет участие в розыгрыше Уимблдона. На прошедшем Открытом чемпионате Франции австриец в первом круге уступил испанцу Пабло Андухару со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.
Мальорка. 2-й круг
22 июня 2021, вторник. 19:55 МСК
42
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 0
Rt
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5
Доминик Тим
Д. Тим
Новость по темеДоминик Тим не выступит на Олимпиаде в Токио
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