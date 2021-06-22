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Вера Звонарёва снялась с матча с Дарьей Касаткиной в Истбурне после неудачного падения

Вера Звонарёва снялась с матча с Дарьей Касаткиной в Истбурне после неудачного падения
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Российская теннисистка Вера Звонарёва снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), где встречалась с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Касаткина в упорной борьбе взяла первый сет со счётом 7:5. Во второй партии при счёте 2:2 Звонарёва решила завершить выступление на турнире, незадолго до этого она поскользнулась на траве и неудачно упала. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Падение Веры Звонарёвой в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Истбурне

Падение Веры Звонарёвой в матче с Дарьей Касаткиной на турнире в Истбурне

Таким образом, Касаткина вышла во второй круг турнира, где сыграет с четвёртой сеяной Игой Свёнтек из Польши.

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла итальянке Камиле Джорджи в первом круге.

Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 19:20 МСК
Дарья Касаткина
34
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		2  
5 		2  
         
Вера Звонарёва
97
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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