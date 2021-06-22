Светлана Кузнецова выбыла с турнира в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в 1-м круге турнира в Истбурне (Великобритания) проиграла эстонке Анетт Контавейт с общим счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. За всю игру россиянка исполнила 8 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Её соперница из Эстонии за всё противостояние 6 раз подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 11.

Светлана Кузнецова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 34 турниров WTA, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.

Анетт Контавейт — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, победительница одиночного турнира Orange Bowl.