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Светлана Кузнецова выбыла с турнира в Истбурне

Светлана Кузнецова выбыла с турнира в Истбурне
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова в 1-м круге турнира в Истбурне (Великобритания) проиграла эстонке Анетт Контавейт с общим счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. За всю игру россиянка исполнила 8 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Её соперница из Эстонии за всё противостояние 6 раз подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 11.

Светлана Кузнецова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 34 турниров WTA, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.

Анетт Контавейт — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, победительница одиночного турнира Orange Bowl.

Истбурн (ж). 1-й круг
22 июня 2021, вторник. 19:45 МСК
Анетт Контавейт
27
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Светлана Кузнецова
38
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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