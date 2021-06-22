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Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке

Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), который продлится до 26 июня.

Во втором круге россиянин в трёх сетах уступил 39-летнему представителю Испании Фелисьяно Лопесу со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 48 минут.

Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Лопеса — 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Призовой фонд турнира на Мальорке составил € 720.000. Победитель соревнований получит более € 70 тыс. Отметим, что посев на Мальорке возглавил другой россиянин — Даниил Медведев, который ранее успешно преодолел второй круг турнира.

Мальорка. 2-й круг
22 июня 2021, вторник. 20:05 МСК
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Фелисьяно Лопес
90
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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