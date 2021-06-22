Вероника Кудерметова выбыла с турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в матче 1-го круга на турнире в Истбурне. Она проиграла американке Элисон Риске с общим счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. За всю игру россиянка исполнила 4 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Её соперница из США за всё противостояние 3 раза подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Вероника Кудерметова — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, победительница трёх турниров WTA.

Элисон Риске — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной США.