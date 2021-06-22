Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче 1-го круга турнира в Истбурне обыграла американку Бернарду Перу с общим счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. За всю игру белорусская спортсменка исполнила 4 эйса, допустила единственную двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Её соперница из США 1 раз подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Арина Соболенко — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 15 турниров WTA, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Беларуси. На данный момент занимает 4-е место в рейтинге WTA.

Бернарда Пера в 2018 году вошла в топ-100 сильнейших теннисисток планеты. В данную минуту она располагается на 71-м месте в чарте WTA.