Матс Виландер: пять сетов должны помочь Энди Маррею на Уимблдоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил шансы бывшей первой ракетки мира шотландца Энди Маррея на грядущем Уимблдоне.

«Я посчитаю выступление Маррея на Уимблдоне успешным, если он выиграет пару матчей. Пять сетов должны помочь Энди на Уимблдоне, если физически он сможет продержаться. В моих мыслях он один из лучших игроков в пяти сетах в мире. Думаю, Уимблдон может стать для него и для всех остальных неожиданным и позитивным сюрпризом. Не удивлюсь, если он дойдёт до четвертьфинала.

Неудачным будет тот вариант, если Маррей сыграет с игроком среднего уровня и проиграет ему в пяти сетах, потому что устанет или его игра будет выглядеть так, будто он не работает на полную катушку. Однако мне показалось, что он был в отличной форме в Лондоне.

Я чувствую, что тревожным сигналом может стать тот факт, что у нового поколения растут силы в игре. Они сильнее подают, сильнее бьют по мячу, они моложе. Думаю, именно это мы видели в матче Маттео Берреттини и Энди Маррея», — приводит слова Виландера Tennis Head.

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