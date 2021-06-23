«Я чуть не обделался». Томич прокомментировал победу на старте квалификации Уимблдона

Австралийский теннисист Бернард Томич эмоционально отреагировал на победу в стартовом раунде квалификации Уимблдона. Он обыграл словенца Блажа Кавчича со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
«Это было нелегко. Я нервничал, чуть не обделался. Меня всё раздражало: ветер, болбои, абсолютно всё. Я два года не играл на траве, так что победа — это огромный успех для меня. Вообще я провёл немало матчей на траве за карьеру, поэтому мне комфортно на этом покрытии. В двух предыдущих розыгрышах Уимблдона я выступил не очень хорошо, вы сами знаете», — приводит слова Томича Daily Mail.
Следующим соперником Бернарда в квалификации будет испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес. В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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