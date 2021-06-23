«Теперь я свободен!» Лоренцо Музетти сдал выпускные экзамены в школе

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти после выступления на «Ролан Гаррос» был вынужден приняться за учёбу. Сегодня итальянец сдал последний выпускной экзамен и поделился этим с журналистами.

«Это был конец школьного периода моей жизни. Теперь я свободен! Было нелегко. Но я хорошо готовился, и всё прошло хорошо. Узнаю только на следующей неделе, какой балл я получил.

Я немного нервничал, потому что устный экзамен ты сдаёшь перед всеми учителями и профессорами. Я привык общаться со СМИ и давать интервью. Но когда ты говоришь о школе или о чём-то, к чему ты готовишься, это совсем другое.

Теперь я постараюсь подготовиться к Уимблдону так же хорошо, как к «Ролан Гаррос» и к этому экзамену. Я с нетерпением жду начала турнира. Мне наверняка понравится проводить матчи на траве. Надеюсь сыграть хорошо, показать свою игру и постараться пройти как можно дальше», — приводит слова Музетти официальный сайт ATP.