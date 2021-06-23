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Ньюкомб: Джокович не захочет встречаться с Кирьосом в первом круге на Уимблдоне

Ньюкомб: Джокович не захочет встречаться с Кирьосом в первом круге на Уимблдоне
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Бывшая первая ракетка мира австралиец Джон Ньюкомб высказался по поводу своего соотечественника Ника Кирьоса, который впервые с Открытого чемпионата Австралии выйдет на корт в первом круге Уимблдона.

«Я уверен, что Джокович не хотел бы играть против Ника в первом круге на Уимблдоне.

Там будет много топ-игроков, которые не захотят видеть его в своей сетке. Да, он не в лучшей форме, но его будет очень трудно обыграть. И если Кирьос проведёт один действительно тяжёлый матч, у него могут возникнуть проблемы со следующим.

Я представляю, как топ-парни будут надеяться, что он встретит отличного игрока, не одного из фаворитов, но солидного игрока, который борется до конца и отбивает множество мячей. Тогда ему явно будет сложно», — цитирует Ньюкомба Tennis World USA.

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