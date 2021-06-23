Доминик Тим: надеюсь, я получу результаты обследования и точный диагноз в ближайшее время

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал ситуацию с травмой запястья, которую он получил во время первого круга турнира на Мальорке.
«Вчера во время матча у меня возникли проблемы с запястьем. Я сразу же отправился делать МРТ в больницу в Пальма-де-Майорке. Результаты были не очень ясными, и я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста.
Надеюсь, я получу результаты обследования и точный диагноз в ближайшее время», — написал Тим в своём «Твиттере».
Напомним, в первом сете австриец выигрывал у француза Адриана Маннарино со счётом 5:2, а затем позвал тренера, услышав треск в запястье.
Несмотря на то что ему оказали помощь на корте, 5-й номер мирового рейтинга решил не продолжать игру и перед Уимблдоном пройдёт магнитно-резонансную томографию, чтобы определить истинную степень повреждения.
- 23 июня 2021
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19
-
23:14
-
22:42
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:14
-
20:01
-
19:36
-
18:56
-
18:26
-
18:23
-
18:09
-
17:52
-
17:32
-
17:06