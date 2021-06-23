Доминик Тим: надеюсь, я получу результаты обследования и точный диагноз в ближайшее время

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал ситуацию с травмой запястья, которую он получил во время первого круга турнира на Мальорке.

«Вчера во время матча у меня возникли проблемы с запястьем. Я сразу же отправился делать МРТ в больницу в Пальма-де-Майорке. Результаты были не очень ясными, и я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста.

Надеюсь, я получу результаты обследования и точный диагноз в ближайшее время», — написал Тим в своём «Твиттере».

Напомним, в первом сете австриец выигрывал у француза Адриана Маннарино со счётом 5:2, а затем позвал тренера, услышав треск в запястье.

Несмотря на то что ему оказали помощь на корте, 5-й номер мирового рейтинга решил не продолжать игру и перед Уимблдоном пройдёт магнитно-резонансную томографию, чтобы определить истинную степень повреждения.

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