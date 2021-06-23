Новак Джокович примет участие в Олимпиаде

Теннисная ассоциация Сербии опровергла заявления о том, что Новак Джокович может пропустить Олимпийские игры этим летом.
«Новак подтвердил своё желание участвовать в Олимпийских играх, и мы уже отправили список с его именем в Олимпийский комитет Сербии. Он будет передан оттуда», — говорится в официальном заявлении теннисной ассоциации Сербии.
Ранее в этом месяце Джокович заявил, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, если болельщикам запретят посещать их.
Напомним, ранее от участия в Олимпиаде-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд и канадец Денис Шаповалов.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) победителем в мужском одиночном разряде стал Энди Маррей (Великобритания), который в финале оказался сильнее Хуан-Мартина дель Потро (Аргентина). Бронзовую медаль завоевал Кей Нисикори (Япония).
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