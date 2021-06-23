Александр Бублик обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Истбурне

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл белоруса Егора Герасимова во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:2, 6:2.
Игра длилась 1 час 5 минут. За это время Бублик сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Герасимова 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.
За выход в полуфинал Бублик сразится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Джон Миллман (Австралия).
Всего в турнире принимают участие 32 теннисиста. Призовой фонд в этом году составил € 547 265. Действующим победителем соревнований является Тейлор Фритц (США), который в 2019 году обыграл соотечественника Сэма Куэрри в финальном матче. В прошлом году турнир пришлось отменить из-за коронавируса.
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