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Александр Бублик обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Истбурне

Александр Бублик обыграл Егора Герасимова во втором круге турнира в Истбурне
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл белоруса Егора Герасимова во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:2, 6:2.

Игра длилась 1 час 5 минут. За это время Бублик сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Герасимова 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

За выход в полуфинал Бублик сразится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Джон Миллман (Австралия).

Всего в турнире принимают участие 32 теннисиста. Призовой фонд в этом году составил € 547 265. Действующим победителем соревнований является Тейлор Фритц (США), который в 2019 году обыграл соотечественника Сэма Куэрри в финальном матче. В прошлом году турнир пришлось отменить из-за коронавируса.

Истбурн (м). 2-й круг
23 июня 2021, среда. 14:10 МСК
Егор Герасимов
72
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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