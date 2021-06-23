Роджер Федерер разместил фотографию с центрального корта Уимблдона
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер разместил в своём профиле «Инстаграм» фотографию с центрального корта Уимблдона.
Пост полностью доступен в «Инстаграме» Роджера Федерера
Роджер Федерер является рекордсменом по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне в одиночном мужском разряде. На его счету 8 трофеев. Также швейцарец четырежды останавливался в шаге от победы, уступая в финальном матче.
Уимблдон — 2021 стартует 28 июня и продлится до 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович из Сербии, который в 2019 году в тяжелейшей борьбе оказался сильнее Федерера 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). В прошлом году весь травяной сезон, включая Уимблдон, был отменён в связи с коронавирусом.
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