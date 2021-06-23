Кудерметова и Веснина завершили своё выступление в парном разряде на турнире в Истбурне

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина уступили в первом раунде парного разряда на турнире в Истбурне дуэту Шэрон Фичмен (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика) со счётом 6:7 (10:12), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

24-летняя Кудерметова и 34-летняя Веснина 3 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету их соперниц Фичмен/Олмос ни одного эйса, 2 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В четвертьфинале Фичмен/Олмос сыграют с Суко Аояма (Япония)/Эна Шибахара (Япония).

Для пары Кудерметова/Веснина это был лишь второй матч вместе. До этого российские теннисистки уступили в первом круге Открытого чемпионата Франции.