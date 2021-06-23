Элина Свитолина проиграла Елене Рыбакиной во втором круге турнира в Истбурне

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Во втором круге Свитолина (2) в двух сетах проиграла 21-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. Встреча продлилась 1 час 38 минут. Итоговый счёт — 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Рыбакиной.

Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбакиной – 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Рыбакина сразится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла итальянке Камиле Джорджи в первом круге.