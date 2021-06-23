Илья Ивашко вышел в четвертьфинал соревнований в Истбурне
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Белорусский теннисист Илья Ивашко в матче 2-го круга в рамках турнира в Истбурне обыграл австралийца Алексея Попырина с общим счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Благодаря этой победе белорус вышел в четвертьфинал.
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. За всю игру Ивашко исполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник из Австралии за всё противостояние 10 раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.
В четвертьфинале Ивашко встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Квон Сон У (Южная Корея). О точном времени проведения игры будет сообщено позднее.
На данный момент Ивашко занимает 87-е место в рейтинге ATP. Попырин расположился на 67-м месте чарта.
Истбурн (м). 2-й круг
23 июня 2021, среда. 15:30 МСК
67
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|3
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|7
|6
87
Илья Ивашко
И. Ивашко
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