Илья Ивашко вышел в четвертьфинал соревнований в Истбурне

Белорусский теннисист Илья Ивашко в матче 2-го круга в рамках турнира в Истбурне обыграл австралийца Алексея Попырина с общим счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Благодаря этой победе белорус вышел в четвертьфинал.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. За всю игру Ивашко исполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник из Австралии за всё противостояние 10 раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале Ивашко встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Квон Сон У (Южная Корея). О точном времени проведения игры будет сообщено позднее.

На данный момент Ивашко занимает 87-е место в рейтинге ATP. Попырин расположился на 67-м месте чарта.