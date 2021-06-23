Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв в матче 2-го круга француженку Ализе Корне в общим счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. За всю игру белорусская спортсменка исполнила единственный эйс, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница из Франции за всё противостояние 5 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. О точном времени проведения матча будет сообщено позднее.

Виктория Азаренко — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в миксте.