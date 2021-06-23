Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв в матче 2-го круга француженку Ализе Корне в общим счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).
Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. За всю игру белорусская спортсменка исполнила единственный эйс, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница из Франции за всё противостояние 5 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Азаренко сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. О точном времени проведения матча будет сообщено позднее.
Виктория Азаренко — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в миксте.
Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2021, среда. 15:45 МСК
56
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 7
|
|3
|7 9
14
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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