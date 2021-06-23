Организаторы турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) неверно объяснили причину снятия с соревнований французского теннисиста Уго Умбера. Спортсмен отреагировал на ошибку.

Ранее в официальном «твиттере» соревнований появилось сообщение о том, что Умбер покинул турнир из-за травмы мышц живота. «У меня нет проблем с мышцами живота, у меня пищевое отравление», — ответил на публикацию Умбер. После чего организаторы исправили ошибку.

Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал

Седьмой сеяный Умбер, ранее взявший титул в Галле (Германия), должен был во втором круге сыграть с американцем Сэмом Куэрри. Из-за отказа Куэрри автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Стефано Травалья (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).