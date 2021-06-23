Организаторы турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) неверно объяснили причину снятия с соревнований французского теннисиста Уго Умбера. Спортсмен отреагировал на ошибку.
Ранее в официальном «твиттере» соревнований появилось сообщение о том, что Умбер покинул турнир из-за травмы мышц живота. «У меня нет проблем с мышцами живота, у меня пищевое отравление», — ответил на публикацию Умбер. После чего организаторы исправили ошибку.
Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал
Седьмой сеяный Умбер, ранее взявший титул в Галле (Германия), должен был во втором круге сыграть с американцем Сэмом Куэрри. Из-за отказа Куэрри автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Стефано Травалья (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).
- 23 июня 2021
-
19:25
-
19:05
-
19:04
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19
-
23:14
-
22:42
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:54
-
20:48