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Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал

Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал
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Организаторы турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) неверно объяснили причину снятия с соревнований французского теннисиста Уго Умбера. Спортсмен отреагировал на ошибку.

Ранее в официальном «твиттере» соревнований появилось сообщение о том, что Умбер покинул турнир из-за травмы мышц живота. «У меня нет проблем с мышцами живота, у меня пищевое отравление», — ответил на публикацию Умбер. После чего организаторы исправили ошибку.

Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал

Организаторы турнира на Мальорке неверно назвали причину снятия Умбера. Уго отреагировал

Седьмой сеяный Умбер, ранее взявший титул в Галле (Германия), должен был во втором круге сыграть с американцем Сэмом Куэрри. Из-за отказа Куэрри автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Стефано Травалья (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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