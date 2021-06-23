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Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Камилла Рахимова — выбыла

Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Камилла Рахимова — выбыла
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Российские теннисистки продолжают борьбу за выход в основную сетку Уимблдона.

Марина Мельникова и Варвара Флинк провели четвертьфинальные поединки с переменным успехом. Мельникова уступила представительнице Китая Сиюй Ван со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Флинк же в трёх партиях обыграла грузинку Мариам Болквадзе со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Для этого россиянке понадобилось 2 часа 2 минуты.

За право выйти в финальную стадию боролись Анна Калинская и Камилла Рахимова. Калинская без особых проблем обыграла Инди Де Вром из Нидерландов со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Рахимова же не сумела одолеть австралийку Присциллу Хон. Матч завершился со счётом 3:6, 2:6 в пользу Хон.

Основные соревнования на Уимблдоне стартуют 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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