Анна Калинская вышла в финал квалификации Уимблдона, Камилла Рахимова — выбыла

Российские теннисистки продолжают борьбу за выход в основную сетку Уимблдона.
Марина Мельникова и Варвара Флинк провели четвертьфинальные поединки с переменным успехом. Мельникова уступила представительнице Китая Сиюй Ван со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Флинк же в трёх партиях обыграла грузинку Мариам Болквадзе со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Для этого россиянке понадобилось 2 часа 2 минуты.
За право выйти в финальную стадию боролись Анна Калинская и Камилла Рахимова. Калинская без особых проблем обыграла Инди Де Вром из Нидерландов со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Рахимова же не сумела одолеть австралийку Присциллу Хон. Матч завершился со счётом 3:6, 2:6 в пользу Хон.
Основные соревнования на Уимблдоне стартуют 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.
- 23 июня 2021
-
21:39
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:48
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
19:25
-
19:05
-
19:04
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19