В консультационный совет PTPA Джоковича и Поспишила вошли два миллиардера

Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом, объявила об изменениях в своей структуре.
Пост исполнительного директора организации занял известный канадский юрист Адам Ларри, который с 2006 года работает с ассоциацией игроков НХЛ. Директором организации по связям с общественностью стала телевизионный продюсер Керри Герлах Сесил.
Также сообщается о создании консультационного совета PTPA, в состав которого вошли финансист Билл Акман, состояние которого оценивается в $ 3 млрд, Майкл Хиршфилд – глава ассоциации тренеров НХЛ, создательница энергетической компании Just Energy Group Ребекка Макдональд, спортивный юрист Катарина Пиетович и канадский миллиардер (более $ 1,3 млрд) Антон Раби.
- 23 июня 2021
-
21:39
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:48
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
19:25
-
19:05
-
19:04
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19