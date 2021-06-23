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В консультационный совет PTPA Джоковича и Поспишила вошли два миллиардера

В консультационный совет PTPA Джоковича и Поспишила вошли два миллиардера
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Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом, объявила об изменениях в своей структуре.

Пост исполнительного директора организации занял известный канадский юрист Адам Ларри, который с 2006 года работает с ассоциацией игроков НХЛ. Директором организации по связям с общественностью стала телевизионный продюсер Керри Герлах Сесил.

Также сообщается о создании консультационного совета PTPA, в состав которого вошли финансист Билл Акман, состояние которого оценивается в $ 3 млрд, Майкл Хиршфилд – глава ассоциации тренеров НХЛ, создательница энергетической компании Just Energy Group Ребекка Макдональд, спортивный юрист Катарина Пиетович и канадский миллиардер (более $ 1,3 млрд) Антон Раби.

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