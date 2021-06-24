19-летний Янник Синнер снялся для итальянского GQ

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в фотосессии для итальянского журнала GQ. Теннисист позировал в образах от модного дома Gucci.

Публикация доступна в «инстаграме» Янника Синнера.

Синнер, которому в августе исполнится 20 лет, — 23-я ракетка мира, победитель двух турниров на уровне ATP, финалист «Мастерса» в Майами (США), его лучшая позиция в рейтинге — 17-е место — была достигнута в мае 2021 года. На прошедшем Открытом чемпионате Франции Синнер дошёл до 1/8 финала, где в трёх сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:0 в пользу испанца.

Отметим, что Синнер неудачно начал травяной сезон. В первом круге турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания) он (3) в двух сетах уступил 321-й ракетке мира британцу Джеку Дрэйперу со счётом 6:7, 6:7.

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