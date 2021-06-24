Макинрой — о фразе «You cannot be serious»: приятно, что меня вообще хоть за что-то помнят

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил значение в своей жизни знаменитой фразы «You cannot be serious!» («Вы, должно быть, шутите!» или «Вы это что, серьёзно?»), которую он произнёс на Уимблдоне-81. Обращение к арбитру, вошедшее в теннисную историю, отмечает 40-летний юбилей.

«Эта фраза вызывает у меня смешанные чувства, но хорошего в ней больше. За 15 лет карьеры я сказал это единожды, но потом внезапно в ветеранском туре мне стали платить бонусы за каждый раз, когда я это произносил.

Конечно, я шучу. Но от меня этого действительно ждали. Не знаю, красиво это или грустно. Конечно, приятно, что меня вообще хоть за что-то помнят, но хочется, чтобы помнили за достижения, а не только за выходки с судьями», — приводит слова Макинроя Daily Mail.