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Исинбаева рассказала о тренировке дочки в академии Муратоглу. Патрик отреагировал

Исинбаева рассказала о тренировке дочки в академии Муратоглу. Патрик отреагировал
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о тренировке её шестилетней дочери Евы в знаменитой теннисной академии Патрика Муратоглу.

«У Евы своего аккаунта пока нет, так что я за неё. Сегодня после двух часов тенниса была активная тренировка на реакцию и на скорость. Все упражнения записала, всё очень знакомо. Вообще, большой теннис — удивительный мир. Хочется его постичь, но только теперь — через успехи и результаты любимой доченьки!» — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

На пост Елены отреагировал основатель академии, тренер Патрик Муратоглу. Он написал: «Добро пожаловать в академию Муратоглу».

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