Томми Хаас — о знаменитом матче Иснер-Маю: к счастью, такого мы больше никогда не увидим

Пресс-служба ATP в своём «инстаграме» опубликовала пост о знаменитом матче американца Джона Иснера с французом Николя Маю в первом круге Уимблдона 2010 года. Этот поединок, продолжавшийся 11 часов 5 минут, стал самым продолжительным в истории мирового тенниса. Иснер одержал победу со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68.
«Счёт, которого мы больше никогда не увидим. В этот день на Уимблдоне-2010 Иснер одолел Маю в самом длинном матче в истории», — говорится в подписи к фото.
Пост доступен в «инстаграме» ATP.
Бывшая вторая ракетка мира немец Томми Хаас в комментарии написал: «К счастью, мы больше такого никогда не увидим».
Игра Иснера с Маю началась 22 июня 2010 года в 18:18 по местному времени и продолжалась на протяжении трёх игровых дней, два раза прерываясь из-за наступления темноты. Матч завершился 24 июня в 16:48.
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