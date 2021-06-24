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Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира на Мальорке в парном разряде

Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира на Мальорке в парном разряде
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира на Мальорке в парном разряде. В четвертьфинале он в паре с испанцем Карлосом Гомес-Эррерой одолел лидеров посева Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), [10:8].

«Нам очень весело на корте. Это была мощная победа для нас. Мы обыграли одних из лучших представителей парного тенниса в мире. К тому же нам удалось победить, несмотря на проигрыш первого сета. Думаю, мы играли хорошо. В парном разряде на траве может случиться всё, что угодно. Один-два удара могут решить исход розыгрыша. В этот раз так и было. Карлос здорово играл, когда это было нужно больше всего. Это его победа», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

В полуфинале Джокович и Гомес-Эррера сразятся с парой Оливер Марах (Австрия) / Айсам-Уль-Хак Куреши (Пакистан).

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